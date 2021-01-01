Банкротство физических лиц

Обратившись к финансовому управляющему Афанасьеву Александру, клиент получит:

помощь в сборе документации;

помощь в составлении заявления в конкретный арбитражный суд;

сопровождение в суде.

Обязательно стоит обратиться, так как этот специалист будет выступать посредником между физическим лицом - банкротом, а также судом.

Финансовый управляющий, знающий свою работу и особенности банкротства физических лиц "от А до Я", заранее сможет предугадать, какие меры предпримет суд в конкретной ситуации. Кроме того, он сможет доказать на суде Санкт-Петербурга добросовестность должника.