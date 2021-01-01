Банкротство физических лиц

Банкротство физических лиц в СПб это процедура признания гражданина арбитражным судом финансово неспособным проводить расчеты с кредиторами. Инициировать процедуру банкротства может любой гражданин при условии, что у него официальный долг перед кредиторами превысил 500 000 рублей.

Кто такой финансовый управляющий?

Финансовым управляющим называют арбитражного управляющего,
назначаемого судебной инстанцией для ведения банкротства физических лиц.
Чем занимается финансовый управляющий?

Банкротство физических лиц

Анализ

Анализирует финансовую ситуацию своего клиента

Услуги банкротство физических лиц

Документы

Выполняет официальные публикации

Проверка

Изучает ситуацию на предмет ложного и преднамеренного банкротства

Банкротство физических лиц в 2019 году

Контроль

Контролирует имущественные сделки гражданина

Оценка

Проводит опись и оценку имущества

Банкротство должника физического лица

Торги

Занимается торгами имущества банкрота

Собрания

Занимается уведомлением кредиторов, организовывает собрания

Банкротство физических лиц последствия для должника

Суд

От имени банкрота участвует в судебных спорах, касающихся имущества

Банкротство физических лиц в СПб

Сегодня много финансовых управляющих предлагают свои услуги банкротства физических лиц в Санкт-Петербурге. Но далеко не каждому специалисту можно доверить такой серьезный вопрос, как списание всех долгов через процедуру банкротства, так как специалист должен иметь не только высокую квалификацию, но и опыт. Практика показывает, что таких специалистов немого. Но они есть. В число профессионалов в своем деле входит Афанасьев Александр Сергеевич, который имеет реальный опыт работы в компании ООО "Арбитраж Приморского района" и ООО "Юридическая фирма "Защита"".

Результат проведения процедуры банкротства физического лица зависит от правильных действий арбитражного управляющего. Грамотный подход сократит длительный процесс!

Банкротство физических лиц инструкция процедуры

Банкротство должника

Уведомление

условие

Объявляется процедура банкротства физического лица, если долг физического лица превысил перед кредиторами 500 000 рублей. При этом просрочка превзошла трехмесячный период.

Пошаговое банкротство физических лиц в 2021 году

Заявка

обязательно

В ФЗ №127 ст.213.4, п.1, п.2 указаны случаи, когда физическое лицо обязано подать заявку на открытие процедуры банкротства и описаны случаи, при которых гражданин может сделать это добровольно.

Банкротство физических лиц инструкция процедуры

Суд

обращение

Так, в обязательном порядке открывается процедура, когда заемщик даже при погашении части долга не сможет вернуть его остаток. Обращение в суд должно произойти в течение 30 дней с того момента, когда сложившаяся ситуация стала удовлетворять условиям банкротства физического лица для должника в 2019 году.

Пошаговое банкротство физических лиц в 2021 году

Банкротство физических лиц в СПб

Консультация

бесплатная

На бесплатной консультации финансового управляющего проходит беседа с потенциальным банкротом, и, при необходимости, составляется план действий. Запись на консультацию в СПб и Ленинградской области, к финансовому управляющему Афанасьеву Александру, по телефону +7(812) 965-03-98.

Стоимость банкротства физических лиц в 2021 году

Договор

доверенность

Заключается соглашение, где фиксируется точная стоимость услуги проведения процедуры банкротства физического лица, независимо от срока ее проведения. Физическое лицо - должник дает финансовому управляющему доверенность на проведение услуги банкротства.

Банкротство физических лиц в Санкт-Петербурге

Процедура

под ключ

Специалист начинает процедуру: посещает суд, госорганы, общается с кредиторами, общение с коллекторами и судебными приставами. Под строгим контролем финансового управляющего услуга проводится до последнего судебного заседания, где будет объявлено полное списание долгов физического лица.

Списание долгов - услуги финансового управляющего!

Обратившись к финансовому управляющему Афанасьеву Александру, клиент получит:

  • помощь в сборе документации;
  • помощь в составлении заявления в конкретный арбитражный суд;
  • сопровождение в суде.

Обязательно стоит обратиться, так как этот специалист будет выступать посредником между физическим лицом - банкротом, а также судом.

Финансовый управляющий, знающий свою работу и особенности банкротства физических лиц "от А до Я", заранее сможет предугадать, какие меры предпримет суд в конкретной ситуации. Кроме того, он сможет доказать на суде Санкт-Петербурга добросовестность должника.

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+7 (812) 965-03-98

Банкротство физических лиц плюсы и минусы для должника

Главным преимуществом в признании физического лица банкротом является получение заемщиком законного права не выплачивать долги по кредитам, неустойкам и процентным обязательствам, даже если они не все компенсированы после продажи имущества.
Отрицательные стороны банкротства физического лица заключаются в следующих моментах:

  • Нельзя покупать и продавать недвижимость и распоряжаться каким-либо имуществом.
  • Не разрешается выезжать за пределы страны.
  • Все банковские счета необходимо передать финансовому  управляющему.
  • На протяжении 3-х лет нельзя занимать должности в управленческом составе.
  • На протяжении 5-ти лет с момента признания физического лица банкротом нужно, при желании получить кредит, сообщать банку о факте недавнего банкротства.

Банкротство физического лица последствия для должника

Основным итогом банкротства физического лица является фактор списания всех долгов должника. Должнику больше не придется выплачивать кому-либо денежные средства. При этом следует понимать, что алиментные платежи, компенсация за нанесение вреда здоровью и долги по заработной плате в категорию "банкротных" не включаются.

Все данные о лицах, прошедших процедуру, заносятся в спецреестр. Эти сведения имеют открытый доступ, поэтому о них могут узнать все желающие. Подробную статью на эту тему, Вы можете прочитать в разделе "Журнал".

Кто имеет право на процедуру банкротства?

Услуга банкротства физических лиц имеет свои конкретные черты - это регламентировано законодательством. Право на инициирование  имеют:

  • частные предприниматели;
  • должники по выплате налогов;
  • учредители компаний/предприятий;
  • должники по кредитам и займам;
  • руководители организаций;
  • поручители по кредитным займам;
  • муж с женой, владеющие совместным имуществом.

Банкротство физических лиц стоимость процедуры и сроки

Решаясь на процедуру банкротства, должник должен знать, что его будут ожидать внушительные расходы.

Так, стоимость банкротства физического лица без имущества составит примерно 120 000 рублей. В эту сумму включается госпошлина в 6 000 рублей. Расходы на различные публикации составят около 30 000 рублей. Услуги финансового управляющего обойдутся в 50 000 рублей, если будет предоставлено две услуги (реструктуризация и продажа имущества). Сегодня услуга банкротства физических лиц стоит от 70 000 до 120 000 рублей.

Средний срок проведения процедуры банкротства физического лица составит, при наилучших обстоятельствах, 11 месяцев.

Популярные вопросы-ответы по банкротству физических лиц

Вопрос Ответ
Как разворачиваются события, когда выясняется, что мошенник решил объявить себя банкротом?

Если выясняется, что гражданин начал процедуру банкротства, имея при этом возможность выплатить долги, он будет привлечен к административной ответственности. Но если реализованного имущества не хватит для погашения займа, по окончании процедуры ответственность по оставшемуся долгу остается в силе. Поэтому, гражданина смогут официально признать банкротом.
Можно ли начинать процедуру, одновременно работая?

Можно. Но здесь следует понимать, что все средства, поступающие на счет человека, становятся конкурсной массой. Поэтому необходимо подать в суд ходатайство на возможность исключения определенной суммы денег. В таких случаях должнику разрешают изымать сумму, равную прожиточному минимуму, с учетом иждивенцев (если они есть).
Сохранится ли имущество, подаренное должником родственникам до начала банкротства?

Такая процедура требует предъявления документов о сделках, которые проводились должником на протяжении последних 3-х лет. Очень редко, но бывают случаи, когда такие сделки оспариваются.

Остались вопросы? Я финансовый управляющий при компании ООО "Арбитраж Приморского района" в СПб, всегда готов ответить на Ваши вопросы по банкротству на личной консультации в офисе, прошу записываться на встречу по телефону +7(812) 965-03-98, адрес нашей организации смотрите на сайте в разделе "Контакты". 

Афанасьев Александр Сергеевич

Юридическим лицам

Финансовый управляющий
Афанасьев А.
+7(921)978 77 02

Арбитражный управляющий

Банкротство юридических лиц – сложный многоэтапный процесс. Грамотно и своевременно начатая услуга банкротства юридического лица, поможет избежать ответственности, которая предусмотрена ст. 195 УК РФ и ст. 196 УК РФ. Если юридическое лицо допустит ошибку при самостоятельном проведении процедуры, возникнет еще и риск личной ответственности за долги компании. Именно поэтому практически все юридические лица испытывают необходимость в помощи специалиста. Помощь арбитражного управляющего будет подразумевать:

  • консультацию, первичное планирование и оценку;
  • анализ всей необходимой документации для разработки плана процедуры;
  • сопровождение услуги согласно принятому плану.
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