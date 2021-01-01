Банкротство физических лиц в СПб это процедура признания гражданина арбитражным судом финансово неспособным проводить расчеты с кредиторами. Инициировать процедуру банкротства может любой гражданин при условии, что у него официальный долг перед кредиторами превысил 500 000 рублей.
Финансовым управляющим называют арбитражного управляющего,
назначаемого судебной инстанцией для ведения банкротства физических лиц.
Чем занимается финансовый управляющий?
Анализирует финансовую ситуацию своего клиента
Выполняет официальные публикации
Изучает ситуацию на предмет ложного и преднамеренного банкротства
Контролирует имущественные сделки гражданина
Проводит опись и оценку имущества
Занимается торгами имущества банкрота
Занимается уведомлением кредиторов, организовывает собрания
От имени банкрота участвует в судебных спорах, касающихся имущества
Сегодня много финансовых управляющих предлагают свои услуги банкротства физических лиц в Санкт-Петербурге. Но далеко не каждому специалисту можно доверить такой серьезный вопрос, как списание всех долгов через процедуру банкротства, так как специалист должен иметь не только высокую квалификацию, но и опыт. Практика показывает, что таких специалистов немого. Но они есть. В число профессионалов в своем деле входит Афанасьев Александр Сергеевич, который имеет реальный опыт работы в компании ООО "Арбитраж Приморского района" и ООО "Юридическая фирма "Защита"".
Результат проведения процедуры банкротства физического лица зависит от правильных действий арбитражного управляющего. Грамотный подход сократит длительный процесс!
Обратившись к финансовому управляющему Афанасьеву Александру, клиент получит:
Обязательно стоит обратиться, так как этот специалист будет выступать посредником между физическим лицом - банкротом, а также судом.
Финансовый управляющий, знающий свою работу и особенности банкротства физических лиц "от А до Я", заранее сможет предугадать, какие меры предпримет суд в конкретной ситуации. Кроме того, он сможет доказать на суде Санкт-Петербурга добросовестность должника.
Главным преимуществом в признании физического лица банкротом является получение заемщиком законного права не выплачивать долги по кредитам, неустойкам и процентным обязательствам, даже если они не все компенсированы после продажи имущества.
Отрицательные стороны банкротства физического лица заключаются в следующих моментах:
Основным итогом банкротства физического лица является фактор списания всех долгов должника. Должнику больше не придется выплачивать кому-либо денежные средства. При этом следует понимать, что алиментные платежи, компенсация за нанесение вреда здоровью и долги по заработной плате в категорию "банкротных" не включаются.
Все данные о лицах, прошедших процедуру, заносятся в спецреестр. Эти сведения имеют открытый доступ, поэтому о них могут узнать все желающие. Подробную статью на эту тему, Вы можете прочитать в разделе "Журнал".
Услуга банкротства физических лиц имеет свои конкретные черты - это регламентировано законодательством. Право на инициирование имеют:
Решаясь на процедуру банкротства, должник должен знать, что его будут ожидать внушительные расходы.
Так, стоимость банкротства физического лица без имущества составит примерно 120 000 рублей. В эту сумму включается госпошлина в 6 000 рублей. Расходы на различные публикации составят около 30 000 рублей. Услуги финансового управляющего обойдутся в 50 000 рублей, если будет предоставлено две услуги (реструктуризация и продажа имущества). Сегодня услуга банкротства физических лиц стоит от 70 000 до 120 000 рублей.
Средний срок проведения процедуры банкротства физического лица составит, при наилучших обстоятельствах, 11 месяцев.
|Вопрос
|Ответ
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Как разворачиваются события, когда выясняется, что мошенник решил объявить себя банкротом?
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Если выясняется, что гражданин начал процедуру банкротства, имея при этом возможность выплатить долги, он будет привлечен к административной ответственности. Но если реализованного имущества не хватит для погашения займа, по окончании процедуры ответственность по оставшемуся долгу остается в силе. Поэтому, гражданина смогут официально признать банкротом.
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Можно ли начинать процедуру, одновременно работая?
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Можно. Но здесь следует понимать, что все средства, поступающие на счет человека, становятся конкурсной массой. Поэтому необходимо подать в суд ходатайство на возможность исключения определенной суммы денег. В таких случаях должнику разрешают изымать сумму, равную прожиточному минимуму, с учетом иждивенцев (если они есть).
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Сохранится ли имущество, подаренное должником родственникам до начала банкротства?
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Такая процедура требует предъявления документов о сделках, которые проводились должником на протяжении последних 3-х лет. Очень редко, но бывают случаи, когда такие сделки оспариваются.
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Банкротство юридических лиц – сложный многоэтапный процесс. Грамотно и своевременно начатая услуга банкротства юридического лица, поможет избежать ответственности, которая предусмотрена ст. 195 УК РФ и ст. 196 УК РФ. Если юридическое лицо допустит ошибку при самостоятельном проведении процедуры, возникнет еще и риск личной ответственности за долги компании. Именно поэтому практически все юридические лица испытывают необходимость в помощи специалиста. Помощь арбитражного управляющего будет подразумевать: